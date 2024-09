Darum moderiert Cathy Hummels nicht mehr "Kampf der Realitystars"

SAT.1 startet neue Musikshow

"The Tribute – Die Show der Musiklegenden": Auf der Suche nach der besten Coverband

In 'The Tribute – Die Show der Musiklegenden' sucht SAT.1 die beste Coverband Deutschlands. Moderiert von Matthias Opdenhövel und bewertet von Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel, treten zwölf Bands gegeneinander an. Die Gewinner erwartet ein großes Konzert im RuhrCongress in Bochum.

MEHR