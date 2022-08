"Alles was zählt" feiert heute 4000. Folge – mit Comeback von Erol Sander

2006 feierte die RTL-Soap "Alles was zählt" ihr Debüt, nun gibt es die 4000. Folge zu sehen. Zwischen Bösewicht Frank Giese (Erol Sander) und Nathalie von Altenburg (Amrei Haardt) scheint es in der Jubiläumsfolge ordentlich zu knistern.

Spannende Handlungsstränge, authentische Charaktere und natürlich auch ein Titel-Lied, das sofort ins Ohr geht: Im Jahr 2006 strahlte RTL die erste Folge der Vorabendserie "Alles was zählt" aus, und das Format verfing auf Anhieb. Immer werktags fiebert das nach wie vor recht treue Publikum bei den fiktiven Geschehnissen in Essen mit. Auch in der Jubiläumsfolge wird nicht an Romantik und Spannung gespart. Zwei Charaktere stehen in der 4.000. Folge besonders im Vordergrund: Frank Giese (Erol Sander) und Nathalie von Altenburg (Amrei Haardt).