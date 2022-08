Eintracht Frankfurt – Bayern München: Bundesliga-Auftakt live im Free-TV

Europapokal-Helden gegen Dauermeister: Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2022/23 erwartet die Fans ein Leckerbissen, der als eines von drei Saisonspielen auch im Free-TV zu sehen ist.

ran SAT.1 Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayern München Sport • 05.08.2022 • 20:30 Uhr

Hart und platziert ins vom Schützen aus obere linke Toreck – und direkt in die Herzen der Fans. Mit seinem Elfmeter zum 5:4-Endstand im Finale gegen die Glasgow Rangers erfüllte Rafael Borré Eintracht Frankfurt den großen Traum von der Europa League und schoss die Hessen zum ersten internationalen Titel seit 1980. Die Euphorie in der Mainstadt kannte keine Grenzen, zumal in der neuen Saison ein europäisches Supercup-Finale gegen Real Madrid sowie die Champions League wartet. Da lag es natürlich aus DFL-Sicht nahe, die Eintracht das Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den amtierenden Meister bestreiten zu lassen: Zum Start der Saison 2022/23 empfängt die SGE den FC Bayern München. SAT.1 zeigt die Partie live im Free-TV.

Bereits ab 19 Uhr läuft die Vorberichterstattung aus dem Frankfurter Stadtwald, die Moderation für ran übernimmt Matthias Opdenhövel, als Reporterin und Reporter sind Andrea Kaiser und Matthias Killing im Einsatz. Um 20.30 Uhr erfolgt dann der Anstoß zur neuen Saison, kommentiert wird das Eröffnungsspiel von Wolff-Christoph Fuss.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Besonderes Augenmerk wird Fuss wohl auf die beiden Top-Neuzugänge der Teams legen: Der pfeilschnelle Senegalese Sadio Mané, der jahrelang für Liverpool erfolgreich in der Premier League auf Torejagd ging, bereichert das Team von Julian Nagelsmann und gibt möglicherweise sein Bundesliga-Debüt. Auch dieses Jahr ist die Meisterschaft in München fest eingeplant – es wäre die elfte in Folge.

Zudem wird die Rückkehr von Mario Götze unter besonderer Beobachtung stehen. Kann der Techniker sich erneut in der Bundesliga beweisen? Die Eintracht lotste den einstigen WM-Helden aus Eindhoven – und untermauerte so die neuen Ansprüche.

Auch interessant: DAZN, Sky und Co.: Sport-Streamingdienste im Vergleich

Fußball-TV-Rechte 2022/23: Wer zeigt was? Der Saisonstart im Free-TV ist ein Ausnahmefall. Falls Fans in der neuen Saison keine Bundesliga-Minute verpassen möchten, benötigen sie gleich mehrere kostenpflichtige Abos. Streaminganbieter DAZN zeigt alle Spiele am Freitagabend sowie am Sonntagnachmittag live – insgesamt sind vier verschiedene Anstoßzeiten möglich. Wie bereits in der Vorsaison überträgt Sky alle Samstags-Partien, inklusive des Topspiels um 18.30 Uhr. In den sogenannten Englischen Wochen hat Sky ebenfalls die Rechte an den Dienstags- und Mittwochsspielen.

Neben dem Eröffnungsspiel darf SAT.1 zwei weitere Bundesliga-Spiele live im Free-TV zeigen: am 17. und 18. Spieltag, zum Ende der Hinrunde sowie zum Rückrundenauftakt. Immerhin die Highlights aus Deutschlands Fußball-Eliteklasse gibt es in den beiden öffentlich-rechtlichen Sport-Institutionen "Sportschau" (ARD, samstags, ab 18 Uhr) sowie "Das Aktuelle Sportstudio" (ZDF, frühestens ab 21.45 Uhr) zu sehen.

ran SAT.1 Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayern München – Fr. 05.08. – SAT.1: 20.30 Uhr