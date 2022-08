"Barcelona-Krimi: Entführte Mädchen" – Kritik zum Film heute in der ARD

Wenn deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler Kommissarinnen und Kommissare in fremden Ländern geben, ist das nie ein leichtes Spiel, zumal sich der sterile Synchronton häufig als zusätzliches Ärgernis entpuppt. Ist der Plot spannend genug, vergisst man derlei Hindernisse als Publikum schnell: Okay, das geht, diese Story könnte genau so nach Athen, Lissabon oder eben Barcelona gehören – im Glücksfall werden einem gar die Probleme der Einheimischen nähergebracht. Der dritte "Barcelona-Krimi" aus dem Jahr 2020 aber könnte in seiner realitätsfernen Ausgedachtheit auch irgendwo sonst auf der Welt spielen. Es wurden (und werden) hier auf grausame Weise mehrere Mädchen entführt, gefesselt, in Kisten gestopft und nach ihrem Ableben entsorgt. Alles ein bisschen viel – zumal ja auch die Ermittlerfiguren ihren Anteil an der seriellen Erzählung wollen.