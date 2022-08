Jake Gyllenhaal spielt in "Road House"-Remake Patrick Swayzes Rolle

Der Hauptdarsteller für die Neuverfilmung des Filmklassikers "Road House" (1989) mit Schauspieler Patrick Swayze (1952-2009) ist gefunden. Wie Amazon nun mitteilte, wird US-Star Jake Gyllenhaal (41) in die Rolle des ehemaligen Profikämpfers (UFC) schlüpfen, der als Türsteher eine Bar in den Florida Keys vor der Mafia beschützt und sich dabei mächtige Feinde macht.

"Ich freue mich darauf, dem beliebten "Road House"-Erbe meine eigene Note zu geben. Und ich kann es kaum erwarten, den Zuschauerinnen und Zuschauern zu zeigen, was Jake und ich aus dieser ikonischen Rolle machen werden", so Regisseur Doug Liman. "Doug und ich haben beide große, ungestüme Actionfilme gedreht und sind bereit, in diesem Film alles zu geben, was wir haben", ergänzt Produzent Joel Silver.