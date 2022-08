Neuer Eberhoferkrimi "Guglhupfgeschwader": So nervig waren die Dreharbeiten

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz durften sich im neuen Eberhoferkrimi "Guglhupfgeschwader" ein bisschen fühlen wie in einem alten Italowestern. Doch wirklich Spaß macht so ein Dreh nicht, wie sie nun verraten haben.

"Früher habe ich davon geträumt, mal einen Actionfilm oder ein Roadmovie zu drehen. Inzwischen weiß ich, dass das genau die beiden Dinge sind, die bei den Dreharbeiten am meisten nerven", erklärt Bezzel im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "In 'Guglhupfgeschwader' gibt es ja beides: Zum einen haben wir diese langen Autofahrten zusammen mit Theresa [Stefanie Reinsperger, 34], der Freundin von Rudi - das war ein ermüdender, heißer und sehr beengter Dreh. Und auch die Actionszenen, bei denen man mit Staub besprüht wird und imaginäre Glassplitter aus Silikon durch die Luft fliegen, sind wahnsinnig anstrengend, weil man ja immer nur ganz kleine Sequenzen dreht." So richtig zum Spielen komme man dabei nicht.