Freevee: Kostenloser Streamingdienst von Amazon auch in Deutschland gestartet

Werbung statt kostenpflichtiges Abo: Amazon hat seinen neuen Streamingdienst Freevee nun auch in Deutschland an den Start gebracht.

Die Inhalte finden Zuschauerinnen und Zuschauer über die App von Prime Video oder per Browser auf der Website des Versandriesen. In den kommenden Tagen soll laut einer Mitteilung Amazons zudem eine eigenständige App für die hauseigenen Fire TV-Geräte erscheinen. Um reinschauen zu können ist zudem ein Amazon-Konto nötig, eine Prime-Mitgliedschaft wird hingegen nicht vorausgesetzt.

Im Angebot befinden sich eine Mischung aus Freevee Original-Inhalten, zusätzlichen Serien und Filmen sowie Live-Kanälen. Damit ist der Dienst eine neue Konkurrenz für andere Anbieter wie Netflix oder Disney+. Zu den Originals gehören etwa "Bosch: Legacy", ein Ableger der Krimiserie "Bosch", sowie die Doku-Serie "Bug Out" und "Luke Bryan: My Dirt Road Diary" über den US-Country-Star. Weitere Inhalte sollen nach und nach folgen, darunter etwa am 19. August die Serie "Sprung", die von dem Kriminellen Jack handelt, der während des Corona-Lockdowns nach mehr als zwanzig Jahren in Haft aus dem Gefängnis entlassen wird.