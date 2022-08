Dschungelcamp 2023 soll wieder in Australien gedreht werden

Nachdem das Dschungelcamp in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden hat, stellt sich die Frage, wo die neue Staffel im nächsten Jahr gedreht wird. Die Entscheidung ist bereits gefallen. 2023 geht es wieder zurück nach Australien. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL und RTL+ wird demnach im kommenden Januar aus Down Under ausgestrahlt, wie der Sender am 3. August bekannt gegeben hat.