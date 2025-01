"Alpentod - Ein Bayern-Krimi": Alle Infos zum TV-Highlight mit Veronica Ferres bei RTL

Bergpanorama und bekannte Gesichter

In der Hauptrolle wird Veronica Ferres zu sehen sein. Die renommierte und mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin verkörpert die resolute und schlagfertige Ermittlerin Birgit Reincke. Komplettiert wird das Ermittler-Trio von der Schauspielerin Salka Weber und dem Schauspieler Tim Oliver Schultz. Sie schlüpfen in die Rollen der Wissenschaftlerin Marie Sonnleitner und des Kripo-Neulings Jonas Becker. RTL beschreibt das Trio in einer Mitteilung als „Drei Underdogs, die gerade wegen ihrer Unterschiede zu einem unschlagbaren Team werden.”