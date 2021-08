Bachelorette 2021 heute: Wer ist raus? Wer ist weiter und noch dabei?

"Bachelorette" Maxime Herbord macht sich in der achten Staffel der Datingshow auf die Suche nach dem Mann fürs Leben. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer von ihr eine Rose bekommen hat und wer rausgeflogen ist.

Wer erobert das Herz der "Bachelorette"? Diese Frage stellt sich auch in diesem Sommer. 20 Single-Männer treten an, um die letzte Rose zu gewinnen, doch es kann bekanntlich nur einen geben. Die neue "Bachelorette" ist ein alter Hase in Sachen Datingshows. Ob ihr die Entscheidung am Ende jeder Folge deshalb leichter fallen wird? Hier erfahren Sie alles, was Sie zur neuen "Bachelorette"-Staffel wissen müssen.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Woche für Woche verteilt "Bachelorette" Maxime Herbord ihre Rosen. Doch nicht für jeden Kandidaten hat sie eine Rose übrig. Die "Bachelorette" muss pro Folge einen oder mehrere Kandidaten rausschmeißen, bis im Finale nur noch zwei Männer übrig sind. Hier erfahren Sie immer aktuell, wen es getroffen hat und wer weiter mit dabei ist.

Folge 4: Achtung, es wird zum ersten Mal geküsst! Für viele "Bachelorette"-Fans ist das ein Highlight in jeder Staffel. Zugegebenermaßen hat Maxime Herbord bei allein drei Einzeldates aber auch jede Menge Möglichkeiten für engen Körperkontakt. Letztlich ist es dann bei einem Flug soweit. Keine Lust zu warten? Bei Streaming-Anbieter TVNOW steht sie schon vor TV-Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Folge 3: Überraschung für Maxime Herbord – unerwartet tauchen zwei neue Kandidaten auf, als sie gerade bei einem Gruppendate ist: Marcel und Lorik hoffen als Nachrücker auf eine Chance. Maximes Euphorie hält sich in Grenzen, neue Männern kennenzulernen, ist schließlich anstrengend. Zuvor ist nach Hendrik bereits der zweite Kandidat freiwillig ausgestiegen. Leon, der die allererste Rose bekommen hat, fühlt sich in Sachen Aufmerksamkeit offenbar vernachlässigt und wirft das Handtuch. In der Nacht der Rosen schickt Maxime drei weitere Männer nach Hause. Es trifft Niko, Maximilian (von seinen Mistreitern "Der Wendler" genannt) und Jonathan. Die beiden Neuen dürfen erst einmal bleiben? Folge verpasst? Bei Streaming-Anbieter TVNOW steht sie auf Abruf zur Verfügung.

Diese Kandidaten sind nach Folge 3 weiter dabei:

Diese Kandidaten sind nach Folge 2 weiter dabei:

Diese Kandidaten sind nach Folge 1 weiter dabei:

Wer sind die Kandidaten? 20 Single-Männer haben es durch das Casting geschafft und dürfen "Bachelorette" Maxime kennenlernen. Sie sind zwischen 23 und 35 Jahre alt.

Benedikt (31), Key Account Manager aus Karlsruhe

Dario (33), Key Account Manager und Model aus München

Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth

Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn

Hendrik (33), Key Account Manager aus Hannover

Jonathan (25), Model aus Berlin

Julian (27), Trader aus Hamburg

Kenan (35), Chemieingenieur aus Wien (AT)

Kevin (27), Unternehmer aus Hannover

Lars (24), Industriemechaniker und Fitnesstrainer aus Zainingen

Leon (33), Business Controller aus Hamburg

Maurice (26), Student aus Radolfzell

Max (31), Investmentberater aus Stuttgart

Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln

Niko Cenk (30), Unternehmer aus Berlin

Niko (24), Eiskunstläufer und -trainer aus Oberstdorf

Raphael (23), Fotograf aus Leopoldsdorf (AT)

Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin

Tony (30), Polizeibeamter aus Rostock

Zico (30), Development Manager aus Köln Bilder aller 20 Kandidaten finden Sie hier.

Wann läuft "Die Bachelorette"? Bei RTL startet die achte Staffel am Mittwoch, 14. Juli, um 20.15 Uhr. Die Staffel umfasst neun Folgen, das Finale wird am 15. September ausgestrahlt. Direkt im Anschluss kommt es bei Frauke Ludowig zum großen Wiedersehen. Bei Streaming-Anbieter TVNOW sind die neuen Folgen im Premiumbereich jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

Die Sendetermine im Überblick*:

Folge 1: Mittwoch, 14. Juli (20.15 Uhr)

Folge 2: Mittwoch, 21. Juli (20.15 Uhr)

Folge 3: Mittwoch, 28. Juli (20.15 Uhr)

Folge 4: Mittwoch, 4. August (20.15 Uhr)

Folge 5: Mittwoch, 11. August (20.15 Uhr)

Folge 6: Mittwoch, 18. August (20.15 Uhr)

Folge 7: Mittwoch, 25. August (20.15 Uhr)

Folge 8: Mittwoch, 1. September (20.15 Uhr)

Folge 9 - Finale: Mittwoch, 15. September (20.15 Uhr) *Am 8. September kommt keine neue "Bachelorette"-Folge, weil RTL das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Island überträgt.