Claudia Obert und Max Suhrs Mutter arbeiten zusammen

62. Geburtstag der Unternehmerin

Claudia Obert feiert Geburtstag mit "Saufkumpanen": "Schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung"

Glückwunsch! Claudia Obert wurde am 25. September 62 Jahre alt. Natürlich wurde ihr Ehrentag mit Freund Max Suhr (25) und jeder Menge Alkohol gefeiert. "Heute schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung, ich will vier Flaschen Schampus schaffen!", kündigte die Unternehmerin an. Der Geburtstag endete mit ihren "Saufkumpanen" in der Kneipe.

