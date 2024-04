"Dr. Nice" kriegt Unterstützung durch Hannes Jaenicke

Eigentlich hatte das ZDF nur zwei Folgen "Dr. Nice" geplant. Doch der etwas speziellere Arzt, gespielt von Patrick Kalupa , kam beim Publikum so gut an, dass eine ganze Serie über den Chirurgen Dr. Moritz Neiss entstand. Die erste Staffel wurde zum Quoten-Hit und im Mai startet die zweite Staffel im ZDF.

Hannes Jaenicke in Zusammenarbeit mit "Dr. Nice"

Obwohl die zweite Staffel noch nicht ausgestrahlt wurde, wird bereits fleißig an der Dritten gearbeitet. Sechs neue Folgen sind dabei in Planung. Nun wurde bekannt, dass dann ein bekannter Neuzugang ins "Dr. Nice"-Team stoßen wird. Hannes Jaenicke wird in der Rolle eines Psychiaters zu sehen sein. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt. Die neuen Episoden mit Hannes Jaenicke sollen 2025 ausgestrahlt werden.