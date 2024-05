"GNTM": Mit dieser Entscheidung hat Heidi Klum alle schockiert: "Verstehe nicht, was gerade passiert ist!"

Wer hat nicht nur Model-Qualitäten, sondern bringt auch noch Schauspiel-Talent mit? Die gefürchtete Schauspiel-Challenge stand bei "Germany's Next Topmodel" an. Für die neue Herausforderung bekamen die Models zwar Unterstützung durch einen Hollywood-Star, trotzdem taten sich einige Kandidaten schwer mit der Aufgabe. Zudem hatte eine Kandidatin gesundheitliche Problem und Heidi Klum kam zu einer überraschenden Entscheidung.

Die eifersüchtigen Zwillinge

Klappe, die nächste! Bei "Germany's Next Topmodel" steht in dieser Folge die gefürchtete Schauspiel-Challenge an: In Zweierpaaren sollen die Models in einem 50er-Jahre-Diner zusammen mit dem deutschen Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann (bekannt aus "Indiana Jones", "Der Ballon", "Der Pianist") eine Szene spielen. Der 61-Jährige ist gespannt: "Wichtig ist, dass ich euch das glaube", sagt er zu den Kandidaten.