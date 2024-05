GZSZ: Hardy Krüger jr. bald fester Darsteller in RTL-Soap

Das ist sein Charakter

Krüger wird die Rolle des plastischen Chirurgen Lars Brunner spielen, der nach einem langen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten in die deutsche Hauptstadt zurückkehrt. Der erfolgreiche Arzt ist laut Angaben des Senders "ein gebildeter, selbstbewusster Sunny-Man und gut aussehender Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann" – genau das, was man von einem plastischen Chirurgen erwarten würde. Wie er sich in den bestehenden Cast einreiht, erfahren wir am 6. August, wenn die erste GZSZ-Folge mit Krüger bzw. Brunner im TV läuft.