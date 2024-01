"House of the Dragon" auf ProSieben: Fakten zum "Game of Thrones"-Spin-off

Die Serie „Game of Thrones“ begeisterte Millionen von Fans in aller Welt. Als sie 2019 nach insgesamt 73 Folgen ihr Ende fand, stand deshalb bereits fest, dass es ein Spin-off geben würde. So erblickte im Sommer 2022 „House of the Dragon“ das Licht der Welt – und läuft derzeit erstmals im deutschen Free-TV.

Worum es in „House of the Dragon“ geht Die Handlung von „House of the Dragon“ setzt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen von „Game of Thrones“ ein. Sie dreht sich um das Haus Targaryen, das zu dieser Zeit über Westeros herrscht. König Viserys Targaryen möchte darin seine Thronfolge regeln. Eigentlich steht sein jüngerer Bruder Daemon in der Erbfolge ganz oben. Allerdings beschließt er, dass seine Tochter Rhaenyra den Thron übernehmen soll. Nach dem Tod seiner Frau Aemma heiratet er Alicent Hohenturm und bekommt mit ihr den Sohn Aegon. Zwangsläufig kommt es daraufhin zu erbitterten Kämpfen um die Spitze im Haus Targaryen und die Herrschaft über Westeros.

Wer in „House of the Dragon“ mitspielt König Viserys Targaryen wird vom Briten Paddy Considine gespielt. Er ist seit 1999 als Schauspieler tätig und war unter anderem 2007 in „Hot Fuzz“ und „Das Bourne Ultimatum“ sowie 2016 in der Serie „Peaky Blinders“ zu sehen. Bekannte Gesichter in „House of the Dragon“ sind zudem Matt Smith als Daemon Targaryen, Olivia Cooke als Alicent Hohenturm und Rhys Ifans als Otto Hohenturm. Smith war von 2010 bis 2013 der elfte „Doctor Who“ und spielte Prinz Philip in den ersten beiden Staffeln von „The Crown“. Cooke ist vor allem aus Serien wie „Bates Motel“ und „Slow Horses“ sowie dem Film „Ready Player One“ von 2018 bekannt. Ifans hatte unter anderem Rollen in „Hannibal Rising“ von 2007, „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1“ von 2010 und „The Amazing Spider-Man“ von 2012.

Wo „House of the Dragon“ zu sehen ist Die erste Folge von „House of the Dragon“ lief am 21. August 2022 beim US-amerikanischen Sender HBO. Dort war zuvor auch „Game of Thrones“ zu sehen. Einen Tag später zeigte Sky Atlantic die Episode bereits in deutscher Synchronisation. Anschließend liefen die weiteren neun Folgen der ersten Staffel im Wochenrhythmus. Seitdem sind sie bei WOW, dem Streaming-Service von Sky, sowie bei Sky Go abrufbar.

Am 8. Januar 2024 zeigte ProSieben die ersten beiden Folgen von „House of the Dragon“ und brachte die Serie damit erstmals ins deutsche Free-TV. Im Wochentakt sind Doppelfolgen der Serie immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen. Beim Streaming-Dienst Joyn können die Folgen zudem schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abgerufen werden.