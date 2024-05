"Let's Dance": Welcher Promi ist raus? Wer ist noch dabei?

Im Podcast mit Anne Will

Klaas Heufer-Umlauf zur Europawahl: "Mir geht es nur darum, nicht die Rechtspopulisten dort mit reinzuholen"

Im Juni steht die Europawahl an. Klaas Heufer-Umlauf und Anne Will blickten im Podcast mit Sorgen auf die rechtspopulistischen Parteien. Der Moderator appellierte an die Wähler, sich auf demokratische Grundwerte zu besinnen und keine Stimme dem rechten Spektrum zu überlassen.

MEHR