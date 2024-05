Relegation der 1. und 2. Fußball-Bundesliga: Alle Infos zu Relegationsmodus, Anstoßzeiten und TV-Übertragung!

Wer steigt auf? Wer steigt ab? Zum Ende der Saison der 1. und 2. Fußballbundesliga

stehen die letzten Entscheidungen an. Wer am Ende doch noch absteigen muss oder im

letzten Moment aufsteigen darf, entscheidet sich in der Relegation. Alles Infos zum

Relegationsmodus, Anstoßzeiten und TV-Übertragung gibt es hier.

Die Relegation In der Relegation treffen seit 2009 der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga sowie der Tabellensechzehnte der 2. Bundesliga und der Dritte der 3. Liga jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Gesamtsieger nach beiden Partien darf in der kommenden Saison eine Liga höher spielen, der Verlierer eine Liga tiefer.

Besonderheit: Die Auswärtstorregel, wonach auswärts erzielte Tore bei Gleichstand im Gesamtergebnis mehr zählen als zu Hause erzielte Treffer, wurde 2022 abgeschafft. Sollte es am Ende des Rückspiels insgesamt unentschieden stehen, gibt es zweimal 15Minuten Verlängerung. Steht danach noch immer kein Sieger fest, geht es ins Elfmeterschießen.

Bundesliga In buchstäblich letzter Minute hat der FC Union Berlin am Wochenende mit dem Treffer in der 92. Minute den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg klargemacht, den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft und Abstiegskonkurrent VfL Bochum noch auf den 16. Tabellenplatz verdrängen können. Somit kommt es im Kampf um den letzten offenen Platz im Fußball-Oberhaus zum Duell zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf. Während die Bochumer den siebten Abstieg aus der Bundesliga vermeiden wollen, hoffen die Düsseldorfer nach einer guten Saison den dritten Platz in der 2. Bundesliga mit einem Aufstieg in Liga Eins krönen zu können.

Das Relegationshinspiel wird am Donnerstag, 23. Mai, um 20.30 Uhr zunächst in Bochum stattfinden. Am Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr, haben im Rückspiel dann die Düsseldorfer Heimrecht. Beide Spiele werden sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Auch im Netz gibt es Angebote. Die Plattform Ran.de und das kostenpflichtige Portal Joyn bieten Livestreams an.

2. Bundesliga Bereits in der vergangenen Saison musste der SV Wehen Wiesbaden in der Relegation antreten, damals erfolgreich um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In dieser Saison kämpfen die Hessen um den Klassenverbleib in der 2. Liga. In der Relegation bekommen es die Wiesbadener als Tabellensechzehnter mit dem Drittplatzierten der 3. Liga, dem SSV Jahn Regensburg, zu tun, der den direkten Wiederaufstieg in Liga Zwei perfekt machen will.

Im Hinspiel am Freitag, 24. Mai, begrüßen um 20.30 Uhr zunächst die Regensburger

Gegner Wiesbaden in der heimischen Jahnstadion, ehe es am Dienstag, 28. Mai, 20.30

Uhr, zum Rückspiel nach Wiesbaden geht. Pay-TV-Anbieter Sky und Free-TV-Sender

Sat.1 werden auch diese beiden Partien live übertragen. Zusätzlich gibt es die

Möglichkeit, die Spiele auf Joyn oder Ran.de im kostenlosen Livestream zu sehen.

Die Relegation der 2. Bundesliga seit 2009 im Überblick 2009: 1. FC Nürnberg – Energie Cottbus 3:0 / 2:0

2010: FC Augsburg – 1. FC Nürnberg 0:1 / 0:2

2011: VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach 0:1 / 1:1

2012: Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC 2:1 / 2:2

2013: 1. FC Kaiserslautern – TSG Hoffenheim 1:3 / 1:2

2014: SpVgg Greuther Fürth – Hamburger SV 0:0 / 1:1

2015: Karlsruher SC – Hamburger SV 1:1 / 1:2 n. V.

2016: 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 1:1 / 0:1

2017: Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg 0:1 / 0:1

2018: Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 1:3 / 0:1

2019: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 2:2 / 0:0

2020: 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen 0:0 / 2:2

2021: Holstein Kiel - 1. FC Köln 1:0 / 1:5

2022: Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 / 0:2

2023: VfB Stuttgart – Hamburger SV 3:0 / 3:1