"Dr. Nice": Hannes Jaenicke steigt neu in die ZDF-Serie ein!

Wie das ZDF kürzlich bekannt gab, sind die Dreharbeiten zur dritten Staffel bereits in vollem Gange – mit einer neuen prominenten Schauspielikone an Bord: Kein Geringerer als der gebürtige Frankfurter Schauspieler Hannes Jaenicke wird zum Cast der nächsten Staffel dazustoßen.

Über den Beziehungsstatuts von Hannes Jaenicke wurde lange spekuliert. Mitte April dieses Jahres machte der 64-jährige Schluss mit der Gerüchteküche und bestätigte seine Beziehung zu Schauspiel-Kollegin Stephanie Krogmann. Doch wer ist die Frau an seiner Seite?

Hannes Jaenickes Partnerin Stephanie Krogmann: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Es wird kein einmaliger Auftritt bleiben, so viel sei vorab verraten – er wird in einer wiederkehrenden Rolle als Psychiater zu sehen sein. Jaenicke dürfte einem breiten Publikum aus Kinofilmen wie „Knockin´ on Heaven´s Door“ und der beliebten ARD-Krimireihe „Tatort“ bekannt sein.