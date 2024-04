Sylvie Meis fährt bei "Verstehen Sie Spaß?"-Aktion aus der Haut: "Honestly, ich finde es einfach sch...e!"

Das freche männliche Model

Als Werbegesicht strahlte Sylvie Meis schon für so manches Unternehmen in die Kamera. Insofern ist der Auftrag eines Hamburger Hotels für eine Marketingkampagne alles andere als ungewöhnlich. Doch so schick sich das Hotel gibt, so unprofessionell sind die Bedingungen. "Finde ich schwierig", verpackt Meis ihre Kritik an den Bildern noch zurückhaltend. Was der TV-Star nicht weiß: Hinter dem Fotoshooting der besonderen Art zieht niemand Geringeres die Fäden als das Team von "Verstehen Sie Spaß?" – und es kommt noch viel schlimmer.