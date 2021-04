"Tatort: Macht der Familie" – Nicht gut für Falkes Seele

Neue Sky-Serie

Laura Donnelly: Bei "The Nevers" gab es einen "kleinen Unfall"

Diese Serie hat es in sich: In "The Nevers" (Immer montags auf Sky Atlantic und über Sky Ticket auf Abruf), einem wilden Mix aus Sci-Fi, Fantasy und Drama, kämpfen mehrere viktorianische Frauen mit übernatürlichen Fähigkeiten für unterdrückte Gruppen und einen nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft.

