"WaPo Elbe": So geht es mit der ARD-Serie weiter

Neue Folgen der „Wasserschutzpolizei Elbe“ werden ab dem 3. Dezember 2024 zur üblichen Sendezeit an einem Dienstag um 18:50 Uhr in der ARD zu sehen sein. Aktuell ermitteln dort noch die Kollegen der „WaPo Bodensee“ in ihrer bereits neunten Staffel, die ähnlich beliebt ist wie die anderen „WaPo“ Reihen. Neben der Elbe und dem Bodensee ermittelt die Wasserschutzpolizei nämlich noch in Duisburg und der deutschen Hauptstadt Berlin.

Staffelstart mit „Was du nicht siehst“

Den Auftakt der zweiten Staffel macht die Folge mit dem geheimnisvollen Titel „Was du nicht siehst“. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer in dieser Episode inhaltlich erwartet, gibt die ARD auf ihrer Internetseite: „Ein Notruf von einer Yacht erreicht die ´Elbaue´ auf Patrouillenfahrt. An Bord des treibenden Bootes findet die WaPo eine Frau mit blutigem Messer in der Hand – die Täterin in einem Gewaltverbrechen? Schnell stellt sich heraus, dass Rieke Malow blind ist! Sie war mit ihrem Firmenchef Hartmut Weingärtner und den Kolleginnen Sabine Bähr und Ludwig Petrovic auf einem Unternehmensausflug an Bord der Yacht. Als Rieke nach einem Nickerchen unter Deck wieder aufwachte, war sie allein an Bord und alles voller Blut. Ein Überfall? Die Suche nach dem Firmenchef Weingärtner und Ludwig Petrovic bleibt ergebnislos. Die Kollegin Sabine Bähr war vorzeitig von Bord gegangen und gibt vor, von nichts zu wissen. Doch dann wird Weingärtners Leiche in der Elbe gefunden. Erstochen“. Die Zuschauer dürfen gespannt sein und sich auf eine Geschichte über „übergriffige Chefs“, „wehrhafte Frauen“ und „blinde Liebe“ freuen.