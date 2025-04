Simone Thomallas Schwäche bei Let's Dance: "Sie kann manchmal ihr Können nicht zeigen"

Seit Wochen kämpft Simone Thomalla auf dem Tanzparkett von „Let's Dance“ um die Gunst der Jury und Zuschauer. Trotz harter Konkurrenz konnte sich die Schauspielerin bislang im Wettbewerb halten – doch laut ihrer Tochter Sophia Thomalla könnte eine ganz bestimmte Schwäche ihrer Mutter bald zum Verhängnis werden.

Zwar schaffte es die Darstellerin am Freitag an der Seite von Tanz-Profi Evgeny Vinokurov durch die fünfte Show; doch souverän war das Weiterkommen nicht. Für ihren Slowfox erhielt das Paar 20 Punkte und damit genau so viele wie Influencerin Paola Maria, die die Show nach der Ausgabe verlassen musste. Nur die Zuschaueranrufe retteten Thomalla.

Simone Thomalla und das Lampenfieber Trotz jahrzehntelanger Erfahrung im Showgeschäft hat die 59-Jährige offenbar mit einer ungewöhnlichen Herausforderung zu kämpfen: ihrer eigenen Nervosität. In einem Interview mit „Punkt 8“ verriet Tochter Sophia Thomalla: „Obwohl sie ja ein alter Hase im Showgeschäft ist, ist sie generell aufgeregter als ich. Das fängt bei Talkshows an und endet bei Unterhaltungsshows.“

„Sie kann manchmal ihr Können nicht zeigen“ Die fünfte "Let's Dance"-Show war nicht die erste, in der es zunächst schlecht für Simone Thomalla aussah. Tatsächlich waren ihre 20 Punkte der bisherige Rekord der Darstellerin; in den vorherigen Shows schwankte sie stets zwischen 12 und 18 Punkten.

Laut Sophia liegt das nicht an mangelndem Talent ihrer Mutter, sondern an ihrem Perfektionismus: „Dann denkt sie sich so: ‚Oh Gott, ich möchte doch jetzt aber so performen‘, und dann klappt das manchmal nicht so. Deswegen ist sie sehr hart mit sich selber und kann manchmal ihr Können gar nicht so zeigen, obwohl sie es eigentlich total drauf hat.“ Sophia, die 2010 selbst „Let's Dance“ gewann, hofft daher, dass ihre Mutter sich nicht zu sehr unter Druck setzt.

Der große Traum: Ein Geburtstag auf dem Tanzparkett Denn die nächste Ausgabe hat für ihre Mutter eine ganz besondere Bedeutung: Sollte Simone Thomalla es durch die sechste Runde schaffen, würde sie in der siebten Show am 11. April ein ganz besonderes Ereignis feiern: Ihren 60. Geburtstag – live bei „Let's Dance“. Am 18. April fällt "Let's Dance" übrigens komplett aus – woran das liegt, erfährst du hier.

Ein emotionaler Moment für Mutter und Tochter, denn Sophia verspricht: „Ich würde sie natürlich in der Show besuchen kommen und ihr persönlich die Daumen drücken.“ Da die durchschnittliche Anzahl an Punkten im Laufe der Shows erfahrungsgemäß deutlich ansteigt, muss Simone Thomalla sich ins Zeug legen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Ob sie ihre Anspannung in den Griff bekommt und das Tanzparkett in der nächsten Show rockt, wird sich am Freitagabend zeigen.