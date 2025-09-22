2 x 2 Tickets für "Pretty Woman - Das Musical" inklusive Anreise und Hotelübernachtung gewinnen!

Mit mehr als elf Millionen Kinozuschauern in Deutschland erlangte der Film "Pretty Women" Kultstatus und machte Julia Roberts und Richard Gere zu Weltstars. Auch der Titel-Song von Roy Orbison wurde zu einem Hit. Nun geht die turbulente Liebesgeschichte um das ungleiche Paar Vivien und Edward als Musical auf Tour. Das Publikum darf sich auf "Pretty Woman - Das Musical" als romantisches, humorvolles und mitreißendes Bühnenereignis mit der Musik von Weltstar Bryan Adams freuen. Das Musical macht unter anderem im Metronom Theater in Oberhausen, Admiralpalast in Berlin und im Deutschen Theater in München Station. Infos unter: www.limelight-live.de.