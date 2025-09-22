Home Magazin Gewinnspiele

2 x 2 Tickets für "Pretty Woman - Das Musical" inklusive Anreise und Hotelübernachtung gewinnen!

22.09.2025 Gewinnspiel

Jetzt teilnehmen und die Chance auf zweimal je zwei Tickets für "Pretty Women - Das Musical" im Metronom Theater in Oberhausen inklusive Anreise mit der Bahn (2. Klasse) und Hotelübernachtung sichern. Teilnahme bis zum 3.10.2025.
Eine Frau liegt in der Badewanne und hört Musik. Ein Mann schaut ihr dabei zu.
Eine mitreißende Liebesgeschichte, die Millionen begeisterte: Das Kult-Musical Pretty Woman muss man einfach live erleben! Fotoquelle: Kooperationspartner

Mit mehr als elf Millionen Kinozuschauern in Deutschland erlangte der Film "Pretty Women" Kultstatus und machte Julia Roberts und Richard Gere zu Weltstars. Auch der Titel-Song von Roy Orbison wurde zu einem Hit. Nun geht die turbulente Liebesgeschichte um das ungleiche Paar Vivien und Edward als Musical auf Tour. Das Publikum darf sich auf "Pretty Woman - Das Musical" als romantisches, humorvolles und mitreißendes Bühnenereignis mit der Musik von Weltstar Bryan Adams freuen. Das Musical macht unter anderem im Metronom Theater in Oberhausen, Admiralpalast in Berlin und im Deutschen Theater in München Station. Infos unter: www.limelight-live.de.

Verlosung:
prisma und Limelight verlosen zweimal je zwei Tickets für "Pretty Woman - Das Musical" im Metronom Theater in Oberhausen inklusive Anreise mit der Bahn (2. Klasse) und Hotelübernachtung.

Einfach bis zum 3.10.2025 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma71 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

