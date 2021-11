Blick nach Berlin

Unbestritten: In unserer Hauptstadt Berlin ist immer etwas los. Tatort-Fans zum Beispiel lieben die Folgen mit Meret Becker und Mark Waschke. Im Berliner Tatort zeigen die beiden sich am Sonntagabend als Ermittlerduo Rubin und Karow wieder als eingespieltes Team. Unser Redakteur Marcus Italiani hat sich die Folge für Sie bereits angesehen und war begeistert. Seine Kritik lesen Sie hier .

Falls Sie jetzt auch Lust auf Berlin bekommen haben, dann hat unsere Redakteurin Sarah Schneidereit einen Tipp für Sie: Im Admiralspalast feiert am 10. Dezember die Revue "BERLIN BERLIN" ihre Premiere. Ein 30-köpfiges Ensemble nimmt Sie dabei mit auf eine Zeitreise in die 1920er-Jahre. Mehr dazu finden Sie hier. Und mit etwas Glück fahren Sie sogar nach Berlin zur großen Premierenfeier. Denn wie heißt es so schön: Berlin ist immer eine Reise wert.