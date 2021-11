Berlin Berlin: Zeitreise in die 1920er

Nach der Corona-Zwangspause ist es soweit: Die preisgekrönte Revue "BERLIN BERLIN" startet im Dezember neu und aufwendig überarbeitet ihre zweite mehrmonatige Gastspielserie. Der Auftakt findet am Freitag, 10. Dezember, im Admiralspalast in Berlin statt. Danach geht es unter anderem nach Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Bremen und München (alle Termine gibt es unter www.berlinberlin-show.com).

Ikonen wie Marlene Dietrich, Josephine Baker und die Comedian Harmonists erleben so eine brillante Renaissance. Dazu sollen ausgelassene Tänze wie Charleston, Lindy Hop, Foxtrott und Swing die Menge restlos begeistern. Zweimal zwei prisma-Leser dürfen die Premiere am 10. Dezember im Admiralspalast Berlin von besten Plätzen aus genießen. Die Gewinnerpaare dürfen anschließend auf der Premierenparty mitfeiern. Hin- und Rückreise mit der Deutschen Bahn sowie die Übernachtung vom 10. auf den 11. Dezember plus Frühstück in einem zentralen Vier-Sterne-Hotel sind inklusive.