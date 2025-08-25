Faszination Museum: Wo Kunst lebendig wird

Moderne

Die Ausstellung „Queere Moderne. 1900 bis 1950“ im K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen setzt einen neuen Maßstab in der Kunstwelt: Zum ersten Mal in Europa wird der revolutionäre Beitrag queerer Künstler zur Moderne umfassend gespiegelt. Mit rund 100 Werken von 34 internationalen Künstlern umfasst die in thematische Kapitel unterteilte Ausstellung in Düsseldorf den Zeitraum von 1900 bis 1950. Queere Künstler wie Claude Cahun, Hannah Höch, Jean Cocteau, Romaine Brooks, Marlow Moss oder Richmond Barthé schufen Alternativen zu vorherrschenden Lebensentwürfen und rückten Begehren, Gender und Sexualität sowie die Politik der Selbstdarstellung in den Mittelpunkt ihres Kunstschaffens. „Queere Moderne“ erweitert dabei vermeintliche Grenzen von Figuration und Abstraktion.

Wann: 27. September bis 15. Februar 2026

Wo: K20, Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf

Infos: www.kunstsammlung.de

Wikinger

In der Ausstellung „Wikingerdämmerung. Zeitenwende im Norden“ dreht sich alles um die späte Wikingerzeit. Die Liste spektakulärer, noch nie oder nur in Teilen in Deutschland gezeigter archäologischer Funde ist lang. Auf bisher einmalige Art und Weise zeichnet die Schau den tiefgreifenden Wandel im Gebiet um Haithabu und Schleswig im 11. Jahrhundert nach. Auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren das Museum für Archäologie Schloss Gottorf, das Wikinger Museum Haithabu und das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) herausragende archäologische Funde und aktuelle Forschungsergebnisse. Zu sehen sind 1000 Jahre alte Exponate aus Haithabu, Schleswig und dem nördlichen Schleswig-Holstein sowie wertvolle Exponate aus Museen, Archiven und Bibliotheken Deutschlands, Skandinaviens, Englands und Frankreichs. Gezeigt wird zum Beispiel der gesamte Morsumer Schatzfund von 2017 mit der fantastischen Ringfibel im Zentrum und die silberne Prachtfibel von Sutton/Isle of Ely aus dem British Museum in London.

Wann: bis 2. November 2025

Wo: Museum für Archäologie – Schloss Gottorf – Landesmuseen SH, Schlossinsel 1, 24837 Schleswig

Infos: www.museum-fuer-archaeologie.de

Dadaismus

Die Schirn Kunsthalle Frankfurt widmet der Pionierin der Dada-Bewegung „Suzanne Duchamp (1889-1963)“ die weltweit erste umfassende Einzelausstellung. Anhand von abstrakten Gemälden, experimentellen Collagen bis hin zu figurativen Darstellungen zeigt die Retrospektive das vielseitige Schaffen der Künstlerin, die in den 1910er- und 1920er-Jahren zur Entwicklung des Dadaismus beigetragen hat. Obwohl Duchamps Werke in weltbekannten Sammlungen vertreten sind, blieb ihre künstlerische Bedeutung lange im Schatten ihrer Brüder Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon und Jacques Villon. Im Fokus steht insbesondere Duchamps innovativer Umgang mit Materialien und Medien. In der Kombination von Aspekten des Ready-made, poetischen Inschriften und geometrischen Formen schuf sie eine einzigartige, subtile und humorvolle Bildsprache.

Wann: 10. Oktober bis 11. Januar 2026

Wo: Achtung: Wegen Umbauarbeiten am Römerberg ist die Schirn temporär in der ehemaligen Dondorf Druckerei in Frankfurt-Bockenheim untergebracht.

Infos: www.schirn.de

Altes Ägypten

„Im Reich der Pharaonen“

Wann: bis 31. Dezember 2025

Wo: Phoenix des Lumières, Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Infos: www.phoenix-lumieres.com/de

Antikes Neuss

„Antike Reloaded – Von Asterix bis Armor“

Wann: 30. November 2025 bis 25. Mai 2026

Wo: Clemens Sels Museum, Am Obertor, 41460 Neuss

Infos: www.clemens-sels-museum-neuss.de

Vertreter der Moderne

„Kirchner. Picasso“

Wann: 27. September bis 18. Januar 2026

Wo: LWL-Museum für Kunst und Kultur, Domplatz 10, 48143 Münster

Infos: www.lwl-museum-kunst-kultur.de/de

Jubiläum

„Denk:mal! 150 Jahre Hermannsdenkmal“

Wann: 22. November bis zum 26. April 2026

Wo: Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, 32756 Detmold

Infos: www.lippisches-landesmuseum.de

Neueröffnung

„Kollwitz neu sehen“

Wann: 11. Oktober bis 15. März 2026

Wo: Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln

Infos: www.kollwitz.de

Regie-Ass Wim Wenders

„W.I.M. Die Kunst des Sehens“

Wann: bis 11. Januar 2026

Wo: Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Infos: www.bundeskunsthalle.de

Surrealismus

„Rendesvouz der Träume“

Wann: bis 12. Oktober 2025

Wo: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5, 20095 Hamburg

Infos: www.hamburger-kunsthalle.de

Retrospektive

„Sean Scully: Geometrie als emotionaler Ausdruck“

Wann: bis 2. November 2025

Wo: Bucerius Kunstforum, Alter Wall 12, 20457 Hamburg

Infos: www.buceriuskunstforum.de

Farbwelten

„Niki. Kusama. Murakami. Love You For Infinity“

Wann: bis 14. Februar 2026

Wo: Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover

Infos: www.sprengel-museum.de

Bildhauer und Maler

„Alberto Giacometti. Das Maß der Welt“

Wann: 11. Oktober bis 15. Februar 2026

Wo: Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, 28195 Bremen

Infos: www.kunsthalle-bremen.de

Textile Malerei

„Małgorzata Mirga-Tas: Eine alternative Geschichte“

Wann: 22. November bis 15. März 2026

Wo: Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg

Infos: www.kunstmuseum.de

PalaeoArt

„Dinosaurier im Blick“

Wann: bis 30. November 2025

Wo: Staatliches Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10, 38106 Braunschweig

Infos: www.3landesmuseen-braunschweig.de/ staatliches-naturhistorisches-museum

Fabelwesen

„Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“

Wann: 25. Oktober bis 1. Februar 2026

Wo: Museum Barberini, Alter Markt, Humboldtstraße 5-6, 14467 Potsdam

Infos: www.museum-barberini.de

Existentialist

„Edvard Munch. Angst“

Wann: bis 2. November 2025

Wo: Kunstsammlungen am Theaterplatz, Theaterplatz 1, 09111 Chemnitz

Infos: www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Afrika

„Toyin Ojih Odutola U22 – Adijatu Straße“

Wann: bis 4. Januar 2026

Wo: Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Invalidenstraße 50 10557 Berlin

Infos: www.smb.museum/ museen-einrichtungen/ hamburger-bahnhof/home

Asien

„Chinas Gold und Gothas Schätze – eine einzigartige Begegnung“

Wann: bis 11. Januar 2026

Wo: Herzogliches Museum Gotha, Schlossplatz 2, 99867 Gotha

Infos: www.stiftung-friedenstein.de/herzogliches-museum

Martin Luther

„Tatort 1522 – Das Escape-spiel zur Lutherbibel“

Wann: bis 31. Dezember 2025

Wo: Augusteum, Collegienstraße 54, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Infos: www.luthermuseen.de

Wein

„100 Jahre Müller-Thurgau – vom Rebenschmuggel zur Weinlegende“

Wann: bis 2. November 2025

Wo: vineum bodensee, Vorburggasse 11, 88709 Meersburg

Infos: www.vineum-bodensee.de

Banksy

„Girl Without Balloon“

Wann: bis 26. Oktober 2025

Wo: Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA), Hotterstraße 12, 80331 München

Infos: www.muca.eu

Vernetzung

„Nürnberg GLOBAL 1300-1600“

Wann: 27. September bis 22. März 2026

Wo: Germanisches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg

Infos: www.gnm.de

Schriftkunst

„Sweeter than honey – Ein Panorama der Written Art“

Wann: 11. Dezember bis 12. April 2026

Wo: Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, 80333 München

Infos: www.pinakothek-der-moderne.de

Altes Rom

„Marc Aurel“

Wann: bis 23. November 2025

Wo: Rheinisches Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1, 54290 Trier

Infos: www.marc-aurel-trier.de