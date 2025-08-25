Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Mit der Maus auf der Bühne: Florian Silbereisen

25.08.2025 TV-Event

Mit der Maus auf der Bühne: Florian Silbereisen

von Julian Flimm
Schlager-Star und Moderator Florian Silbereisen vertritt Esther Sedlaczek und präsentiert „Die große Maus-Show“.
Florian Silbereisen mit der Maus.
Florian Silbereisen vertritt am 30. August Esther Sedlaczek bei "Die große Maus-Show".

Was verbinden Sie persönlich mit der Maus?

Florian Silbereisen: Die Maus ist für mich der coolste Star im gesamten deutschen Fernsehen: Niemand sonst hat eine Samstagabend-Show bekommen – ohne ein einziges Wort zu sagen! Dafür mussten alle anderen Samstagabendkolleginnen und -kollegen von Barbara Schöneberger bis zu mir viel, viel reden. Es ist für mich wirklich eine große Ehre, dass ich am Samstag mit der Maus zusammen auf der Bühne stehen und ihre große Show präsentieren darf.

Welche besonderen Tipps hat Ihnen Esther Sedlaczek für die Moderation der Sendung mitgegeben?

Ich soll gut auf die Maus aufpassen! Das werde ich natürlich sehr gerne machen. Aber Esther hat auch verraten, dass sie am Samstag bei meiner Maus-Premiere zuschauen wird. Dadurch wird mein Lampenfieber natürlich noch stärker sein, als es ohnehin schon ist. Schließlich werde ich „Die große Maus-Show“ nur ein einziges Mal moderieren – als Schwangerschaftsvertretung für Esther. Insofern gibt es keinen Probelauf und keine zweite Chance. Deshalb hoffe ich einfach nur, dass ich nicht zu viel falsch mache!

Team „Maus“ oder Team „Elefant“ – auf welcher Seite hätten Sie als Kandidat selbst am liebsten mitgeraten und warum?

Im Team Maus spielen am Samstag Annette Frier, Jörg Pilawa und Michael Mittermeier – und im Team Elefant Wincent Weiss, Motsi Mabuse und Andy Borg. Wie soll ich mich da entscheiden? Mit diesen beiden Teams wird es auf jeden Fall sehr lustig.

Hand aufs Herz: Wie gut hätten Sie als Kandidat in Ihrer ersten Ausgabe der Show abgeschnitten?

Die Kinder stellen am Samstag Fragen, die ich definitiv nicht beantworten kann: Was würde die Erde ohne den Mond machen? Können Stachelschweine miteinander kuscheln? Woher weiß der Hersteller, wie lange mein Quark haltbar ist? Und so weiter. Es wird also sehr spannend!

„Die große Maus-Show“ Samstag, 30. August, 20.15 Uhr in der ARD

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Wer am besten ist, fliegt raus!

TV-Tipp
Amira Aly und Christian Düren

Faszination Museum: Wo Kunst lebendig wird

Kunst & Kultur
Silberschatz von Morsum

3 clevere Haushalts-Tricks: So sparst du Zeit und Geld beim Putzen

Was sich lohnt
Eine Mikrowelle wird gereinigt.

Glückwunsch zum 80., Jim Davis!

Comics
Jim Davis vor einer Garfield-Figur.

Fannys Welt

TV-Tipp
Ein Mädchen auf dem Kopf mit herunterhängenden Haaren.

Unter Dinos

TV-Tipp
Ein Pachyrhinosaurus

Gut gekleidet bei jedem Wetter

Mode-Tipps
Zwei Personen in blauen Jacken.

Einfache Tricks, um deine Wohnung bei Hitze kühl zu halten

Was sich lohnt
Ein Ventilator und eine Frau.

Howard Carpendale: „Die Auftritte im Nachtclub waren eine gute Schule“

Im Interview
Howard Carpendale auf der Bühne.

Zeitreise in die 2000er

Generationenporträt
Eine Gruppe Jugendlicher in der Serie "Chabos"

Vom Suchen und Finden

TV-Tipp
Schauspielerin Ronja Rath in einer Szene aus einem Film in den Bergen.

Laura Wontorra: "Rampensau-Gen" und ihr persönliches Karrieregeheimnis!

Karriere, Kritik und Teamgeist
Laura Wontorra steht mit verschränkten Armen vor der Kamera.