Mit der Maus auf der Bühne: Florian Silbereisen

Was verbinden Sie persönlich mit der Maus?

Florian Silbereisen: Die Maus ist für mich der coolste Star im gesamten deutschen Fernsehen: Niemand sonst hat eine Samstagabend-Show bekommen – ohne ein einziges Wort zu sagen! Dafür mussten alle anderen Samstagabendkolleginnen und -kollegen von Barbara Schöneberger bis zu mir viel, viel reden. Es ist für mich wirklich eine große Ehre, dass ich am Samstag mit der Maus zusammen auf der Bühne stehen und ihre große Show präsentieren darf.

Welche besonderen Tipps hat Ihnen Esther Sedlaczek für die Moderation der Sendung mitgegeben?

Ich soll gut auf die Maus aufpassen! Das werde ich natürlich sehr gerne machen. Aber Esther hat auch verraten, dass sie am Samstag bei meiner Maus-Premiere zuschauen wird. Dadurch wird mein Lampenfieber natürlich noch stärker sein, als es ohnehin schon ist. Schließlich werde ich „Die große Maus-Show“ nur ein einziges Mal moderieren – als Schwangerschaftsvertretung für Esther. Insofern gibt es keinen Probelauf und keine zweite Chance. Deshalb hoffe ich einfach nur, dass ich nicht zu viel falsch mache!

Team „Maus“ oder Team „Elefant“ – auf welcher Seite hätten Sie als Kandidat selbst am liebsten mitgeraten und warum?

Im Team Maus spielen am Samstag Annette Frier, Jörg Pilawa und Michael Mittermeier – und im Team Elefant Wincent Weiss, Motsi Mabuse und Andy Borg. Wie soll ich mich da entscheiden? Mit diesen beiden Teams wird es auf jeden Fall sehr lustig.

Hand aufs Herz: Wie gut hätten Sie als Kandidat in Ihrer ersten Ausgabe der Show abgeschnitten?

Die Kinder stellen am Samstag Fragen, die ich definitiv nicht beantworten kann: Was würde die Erde ohne den Mond machen? Können Stachelschweine miteinander kuscheln? Woher weiß der Hersteller, wie lange mein Quark haltbar ist? Und so weiter. Es wird also sehr spannend!