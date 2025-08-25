Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

Wer am besten ist, fliegt raus!

25.08.2025 TV-Tipp

von Sarah Hegemann
In der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" kämpfen acht Promis um nicht besonders glorreichen Ruhm. Moderiert von Amira Aly und Christian Düren, entfaltet sich ein Wettstreit voller Wissen, Logik und Action.
Amira Aly und Christian Düren
Amira Aly und Christian Düren moderieren "Deutschlands dümmster Promi". Fotoquelle: GettyImages/dim86b

In der neuen ProSieben-Sendung „Deutschlands dümmster Promi“ geht es um einen nicht ganz so schmeichelhaften Titel. Dennoch geben die acht Teilnehmer in der sechsteiligen Comedy-Spiel-Show alles, um auf keinen Fall zu gewinnen. Denn wer die Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben am besten meistert, scheidet jeweils am Ende der Sendung aus.

Amira Aly und Moderationspartner Christian Düren (Foto) führen durch die einstündige Show, an der Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria-Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen teilnehmen. „Spannend war, dass gerade die Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten, später ganz schön ins Schwitzen kamen“, verrät Amira Aly. Christian Düren ergänzt: „Je länger die Sendung ging, desto unentspannter wurden sie. Und jedem, der irgendwann raus durfte, ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Es sind teilweise sogar Tränen runtergekullert, vor Erleichterung.“

„Deutschlands dümmster Promi“ ab Montag, 1. September, 20.15 Uhr und im Stream bei Joyn

