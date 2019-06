prisma 25/2019

Von Stephan Braun

In den ersten Bundesländern haben jetzt die Sommerferien begonnen, die ARD hat letzten Sonntag ihren "Tatort" in eine längere Sommerpause verabschiedet und auch kalendarisch ist der Sommer endlich da.

prisma wird Sie durch den Sommer begleiten, Woche für Woche. Denn für viele ist er die schönste Zeit des Jahres. Wir haben uns intensiv mit Gin beschäftigt, einem absoluten Trendgetränk. Wie vielseitig Gin ist und wie Sie ihn gerade jetzt perfekt genießen können, stellen wir Ihnen in dieser prisma auf Seite 4 vor.

Nützlich gerade bei sommerlichen Temperaturen sind auch unsere Tipps auf Seite 38: Wir zeigen Ihnen, was Sie am besten an welcher Stelle im Kühlschrank lagern. Und mit unserer großen prisma-Reisesommer-Aktion werden wir Sie dann in Kürze überraschen.

Genießen Sie den Sommer!