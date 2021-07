Reiselaune

In den meisten Bundesländern laufen die Sommerferien bereits, in einigen Ländern beginnen sie in Kürze. Für viele ist jetzt Erholung angesagt, oft steht auch eine Reise an. Die ist auch wieder möglich, zumindest in vielen Ländern und Regionen, wenn auch teils eingeschränkt und stets unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Regeln vor Ort.