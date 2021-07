Von der Ferne träumen: die schönsten Ziele für Fernreisen

Das ideale Ziel für: Wer Insel-Urlaub der besonderen Art wünscht, ist auf den Malediven genau richtig. Erholungssuchende, Wassersport-Fans, Frischverheiratete und auch Familien mit Kindern finden den perfekten Urlaubsort. Wichtig ist nur, dass man sich vorab für das richtige Hotel entscheidet, das zu den eigenen Bedürfnissen passt, da in der Regel der gesamte Urlaub – abgesehen von Tagesausflügen – auf einer Insel verbracht wird.

Das ideale Ziel für: Kuba bietet traumhafte Strände, Karibik-Flair und die Inselhauptstadt Havanna, in der das Leben pulsiert. Kulturliebhaber und Fans von Tanz und Theater kommen genauso auf ihre Kosten wie Touristen, die in ihrem Urlaub gerne architektonische Meisterwerke sehen wollen. Wer das Ursprüngliche erleben und sich abseits der Massen bewegen möchte, nimmt sich am besten einen Mietwagen.