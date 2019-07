prisma 27/2019

Von Stephan Braun

Heute werbe ich für Eis: Denn wir haben in der Redaktion Lust auf Eis bekommen. Große Lust sogar, weil es draußen warm ist, weil die Sonne scheint, weil es Urlaubszeit ist und weil ein richtig gutes Eis zum Hochsommer dazugehört.

Wir wollten wissen, was reinmuss in ein hochwertiges Eis, was aktuell im Trend liegt in unseren Eisdielen und ob es möglich ist, Eis selbst herzustellen. Ja, ist es. Und ein einfaches Eis-Rezept haben wir auch gleich für Sie – alles hier.

Falls Sie Ihren Sommerurlaub schon gebucht haben – klasse! Falls nicht – nicht schlimm. Vielleicht erledigen wir das ja für Sie. Wir haben schon jetzt die Reise für Ihren Urlaub nach dem Sommer. Mit diesem Heft startet der große prisma-Reisesommer 2019.

Was Sie dafür tun müssen? Hier teilnehmen.

prisma macht weiter – einen ganzen Sommer lang.