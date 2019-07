| Reisesommer 2019

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Für die Meisten geht es jetzt in die Ferne. Wir haben schon die nächste Reise für Sie: Ab sofort finden Sie jede Woche in prisma attraktive Reisen für den Urlaub nach dem Sommer.

Was Sie dafür nur tun müssen: einfach die entsprechende Gewinnspielnummer anrufen. Mit etwas Glück geht es für Sie bald wieder in den Urlaub! Diese Woche können Sie eine Reise auf einem Hausboot in Irland und eine Reise nach Österreich gewinnen. Viel Glück!

IRLAND

Gleich zu Beginn unseres Reisesommers schicken wir Sie auf ein Hausboot auf die wundeschöne Insel Irland! prisma verlost in Kooperation mit Tourism Ireland und Silverline Cruisers eine Reise auf einem Hausboot auf dem Shannon für zwei Personen im Gesamtwert von rund 2 500 Euro.

Per Flug geht es nach Dublin, von wo aus Sie nach Banagher transferiert werden. Dort liegt Ihr Boot im Hafen, die Silver Crest 5/6. Eine Woche lang (sieben Nächte) sind Sie auf dem Shannon unterwegs, mit etwa 370 Kilometern der längste und wasserreichste Fluss Irlands sowie der Britischen Inseln. Das Bootsrevier ist durch den Kanal Shannon-Erne Waterway mit dem Seengebiet des Lough Erne (Nordirland) verbunden. Eine weitere Verbindung ist durch den Grand Canal mit der Hauptstadt Dublin und dem River Barrow ermöglicht. Es stehen somit mehr als 800 Kilometer zusammenhängende Wasserwege zur Verfügung. Nach Ihrer erlebnisreichen Bootswoche geht es per Flug wieder zurück nach Deutschland. Der Gewinner zahlt lediglich den verwendeten Kraftstoff für das Hausboot und hinterlegt die Kaution. Die Reise findet im Zeitraum September/Oktober statt. Mehr Informationen rund um das Reiseziel Irland gibt es auf www.ireland.com

Einfach bis zum 12. Juli anrufen und gewinnen: 01379/88 70 20*

ÖSTERREICH

Grüne Almwiesen, frische Bergluft und das eindrucksvolle Panorama von Bischofsmütze und Dachstein – die Region Filzmoos im Salzburger Land ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen – von der gemütlichen Familientour bis hin zum sportlichen Gipfelsturm. prisma und das Hotel Alpenhof verlosen sieben Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Alpenhof einschließlich Nutzung der Wellnesslandschaft samt Sauna und geheiztem Freibad sowie täglich geführter Wanderung plus Almfrühstück und Grillabend. Die Reisezeit ist frei wählbar (ausgenommen Weihnachten und Silvester). Alle, die nicht zu den Gewinnern gehören, können sich unter www.alpenhof.com über das Wanderparadies Filzmoos informieren.

Einfach bis zum 12. Juli anrufen und gewinnen: 01379/88 70 21*

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Reisen wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Reisen möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb – Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.