Wer zuletzt lacht

Den Verlauf des Gesprächs hatte ich bereits geplant. Ich stellte mir vor, wie ein Gag auf den anderen folgt, ein Feuerwerk der guten Laune also. Es sollte sich alles rund ums Lachen drehen, und darum, wie man selbst bei gröbstem Unfug das Lachen vermeiden kann. Ganz so, wie es im Regelbuch des Erfolgsformats "LOL: Last One Laughing" steht, das bei Amazon Prime in die dritte Staffel startet. Wer dort zuletzt lacht, gewinnt.