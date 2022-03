Last One Laughing – 3. Staffel: Teilnehmer und Start der 3. LOL-Staffel

Im Frühjahr 2022 läuft die 3. Staffel der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" bei Amazon Prime Video. Unter den Teilnehmern sind einige neue Gesichter, aber auch "Wiederholungstäter".

Mirco Nontschew ist einer der Comedians, die 2022 in der 3. Staffel zu sehen sind. Er war vor seiner Teilnahme an der 3. Staffel bereits bei "LOL" dabei: Der Comedian gehörte zum Ensemble der Premierenstaffel. Wenige Wochen nach den Dreharbeiten zur 3. Staffel verstarb Nontschew im Alter von nur 52 Jahren. Dennoch laufen die neuen Folgen mit Nontschew wie geplant im Frühjahr 2022 bei Amazon Prime. Für die Fans bietet sich somit die Chance, den Comedian noch einmal in Aktion zu sehen. Viele werden sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zuschauen.

Wer sind die weiteren Teilnehmer neben Nontschew? Welche Kandidaten müssen in der 3. Staffel Angst davor haben, beim Lachen ertappt zu werden? Carolin Kebekus und Anke Angelke sind in der 3. Staffel wieder dabei. Kebekus war bereits Teilnehmerin in der Auftaktstaffel, Engelke war in Staffel 2 zu sehen.

Doch es gibt auch neue Kandidaten, die sich der Herausforderung stellen wollen. In der 3. Staffel sind zum Beispiel Michelle Hunziker und Christoph Maria Herbst mit von der Partie. Stromberg bei "LOL": Das dürfte für die anderen Kandidaten zur Qual werden. Außerdem sollte auch Joko Winterscheidt zu den neuen Kandidaten gehören. Der Moderator wurde vor Drehbeginn jedoch laut "Bild" positiv auf Corona getestet, sodass Comedian Olaf Schubert als Ersatzkandidat eingesprungen ist.

Die Teilnehmer der 3. Staffel im Überblick: Anke Engelke

Michelle Hunziker

Palina Rojinski

Carolin Kebekus

Hazel Brugger

Christoph Maria Herbst

Mirco Nontschew

Abdelkarim

Axel Stein

Olaf Schubert Gerüchte, dass auch Schauspielerin Hannah Herzsprung und "Let's Dance"-Juror Jorge González (hier im prisma-Podcast "HALLO!") in der 3. Staffel dabei sind, bestätigten sich indes nicht.

Wann ist der Starttermin der 3. "LOL"-Staffel? Die ersten Folgen der 3. Staffel stehen ab 14. April bei Amazon Prime auf Abruf zur Verfügung. In den vergangenen beiden Staffeln gab es zum Start nur die ersten beiden Episoden zu sehen. Folge 3 und 4 wurde eine Woche später, die restlichen beiden Folgen zwei Wochen nach dem Start zur Verfügung gestellt.

Wann kann man die neuen Folgen streamen? Sollte Amazon wie in den ersten beiden Staffeln verfahren, sähen die Sendetermine wie folgt aus:

Folge 1: ab 14. April

Folge 2: ab 14. April

Folge 3: ab 21. April

Folge 4: ab 21. April

Folge 5: ab 28. April

Folge 7: ab 28. April Wer ist der Gastgeber? Gastgeber der 3. Staffel wird erneut Michael "Bully" Herbig sein. Er hat bei "LOL" den dankbarsten Job: Der Comedian und Regisseur darf genüsslich dabei zuschauen, wie sich die Kandidaten das Lachen verkneifen müssen. Wenn ein Promi zweimal von "Bully" beim Lachen erwischt wurde, fliegt er raus.

"LOL": alle Infos zur 2. Staffel "Immer häufiger berichten uns Zuschauer:innen von Begleiterscheinungen während und nach dem LOL-Konsum", meint Michael "Bully" Herbig. "Nicht selten ist von Bauchschmerzen die Rede. Angeblich fallen Zuschauer sogar von ihren Stühlen, rutschen unkontrolliert von der Couch, kugeln sich am Boden, verschlucken sich oder bekommen vor Lachen keine Luft mehr. Ich denke ernsthaft über einen Beipackzettel zu Risiken und Nebenwirkungen für die Show nach!"

"LOL: Last One Laughing" hat sich in Rekordzeit zum Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder im deutschsprachigen Raum entwickelt", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Wir halten auch in der dritten Staffel das Niveau hoch und konnten die Crème de la Crème der deutschen Comedyszene gewinnen, die sich der Herausforderung stellt, über sechs Stunden nicht zu lachen."