Was macht Schokolade besonders? Lambertz-Chef Prof. Hermann Bühlbecker, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Süßwarenbranche, weiß es.

Was ist für Sie das Geheimnis guter Schokolade?

Bühlbecker: Bei Zartbitterschokolade richtet sich die Güte der Schokolade nach dem Kakaoanteil. Je höher der Kakaoanteil, desto besser die Schokolade. Darüber hinaus spielt die Herkunft der Kakaobohne eine große Rolle. Als Honorarkonsul der Elfenbeinküste empfehle ich natürlich den Kakao der Côte d‘Ivoire. Andererseits gibt es auch Regionen dieser Welt, zum Beispiel Java, in denen Edelkakaos produziert werden, die von noch höherer Qualität sind.

Sie haben schon zahlreiche Prominente getroffen und ihnen Ihre Spezialitäten überreicht. Welche Begegnung blieb besonders in Erinnerung?

Natürlich schätzen wir es sehr, wenn Staatspräsidenten und Königshäuser unsere Produkte lieben, schließlich war Lambertz schon früher Hoflieferant von Königshäusern wie Belgien, den Niederlanden und Preußen. Bei der Karlspreisverleihung im Aachener Krönungssaal teilte mir König Felipe von Spanien mit, dass seine Familie sich schon auf die Köstlichkeiten aus unserem Hause freut. Auch ist es schön, wenn eine deutsche Wirtschaftsdelegation bei Präsident Putin zu Besuch ist und dieser herausstreicht, dass er sich besonders auf den Dresdner Stollen freut, der ihn an seine Zeit in Dresden erinnert.

Welche Köstlichkeit gehört für Sie zur Weihnachtszeit unbedingt dazu?

Unbedingt gehören die drei klassischen geografisch geschützten Herkunftsbezeichnungen zur Weihnachtszeit dazu: Aachener Printen, Nürnberger Lebkuchen und Dresdner Stollen. Sie werden von der EU als "Schätze" bezeichnet und sind Teil deutscher Geschichte und Kultur. Die Unternehmen der Lambertz-Gruppe, die alle drei Spezialitäten herstellt, sind in der Summe über 1200 Jahre alt.

REZEPT: Printen selber machen

500 g Rübensirup (oder Honig)

100 g Farinzucker

75 g Kandiszucker

600 g Weizenmehl

50 g Orangeat, gewürfelt

½ TL Piment

2 TL Anis, gemahlen

3 TL Zimt

1 TL Kardamom

1 TL Koriander

½ TL Muskat

5 g Pottasche

2 g Natron

Teig-Herstellung:

Rübensirup (oder Honig) erhitzen, circa 50 Grad. Kandiszucker, Farinzucker, Orangeat und Gewürz in den Sirup geben und Faszination Schokolade von Sarah Schneidereit gut mischen. Mehl in die Sirup- Mischung geben und zehn Minuten kneten. Pottasche in Wasser auflösen und dem Teig hinzufügen. Natron in etwas Wasser auflösen und dem Teig zugeben. Der Teig muss bei Raumtemperatur drei Stunden ruhen.

Ausformen:

Der Teig wird mit etwas Mehl auf fünf Millimeter ausgerollt und in Rechtecke geschnitten. Die Teigstücke mit Wasser bestreichen.

Backen:

Backblech mit Backpapier belegen. Teigstücke drauflegen und bei 200 bis 220 Grad etwa 15 Minuten backen.

