| Tipps und Rezepte

Von Holger Bernert

Er gilt als der Klassiker unter den Desserts: der Pudding. Schon im Mittelalter gab es zahlreiche Varianten des beliebten Nachtischs. Bis heute sind sowohl süße als auch herzhafte Puddingrezepte bekannt, die von Generation zu Generation weitergegeben und nachgekocht werden.

Ob aus der Tüte oder frisch zubereitet nach Omas Rezept – wir lieben Pudding. Dabei ist die deutsche Variante des Puddings doch nur eine zumeist kalt servierte Süßspeise, die mit Milch, Zucker und Stärke aufgekocht wird. Nein, Pudding ist mehr. In unserer Kindheit war Pudding die Krönung des Mittagessens und ein Beweis mütterlicher Liebe. "Die Erfolgsgeschichte des Puddings begann als Sattmacher und nahrhaftes Lebensmittel für die ganze Familie. In Zeiten des Wohlstands wurde der Pudding immer mehr zum Genussmittel. Auch heute steht Pudding für Verwöhnmomente, Genuss und dafür, seinen Lieben etwas Gutes zu tun", ist sich Petra Elzholz, Projektleiterin Dessert aus der Dr. Oetker Versuchsküche in Bielefeld sicher. In Deutschlands Pudding-Epizentrum wird Pudding seit 1894 industriell gefertigt – und in 21 Ländern dieser Erde gelöffelt.

Sascha Stemberg vom Restaurant Haus Stemberg in Velbert erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als ihm seine Großmutter Schokoladenpudding kochte: "Den habe ich so gerne gegessen. Am liebsten die Haut." Als kulinarische Hommage an "Omas Schokopudding" hat ihn der Sternekoch vor sechs Jahren mit besten Zutaten wieder salonfähig gemacht. "Wir stellen ihn aus einer Schokolade aus dem Kongo mit 70-prozentigem Kakaoanteil her. Obenauf kommt ein leicht warmer Kakaocrumble und ein frisch abgedrehtes Vanilleeis."

Auch der Sylter Sternekoch Holger Bodendorf war schon immer ein Pudding-Fan

Als kleiner Junge hat sich Holger Bodendorf vom Sylter Fünf-Sterne-Hotel "Landhaus Stricker" in Tinnum immer auf den Pudding "Großer Hans", den seine Mutter in einer Gugelhupfform kochte, gefreut. "Diesen sättigenden Brotpudding nach uraltem norddeutschem Rezept gab es nicht zum Nachtisch, sondern als Mittagsmahlzeit", erinnert sich der Sternekoch, der im "BODENDORF’S" und im "SIEBZEHN84" auf allerhöchstem kulinarischem Niveau kocht. "Nur die komische Backpflaumensoße war nicht meins. Die hat schrecklich geschmeckt." Für unsere Leserinnen und Leser von prisma hat der Sternekoch mit dem Kartoffel-Krabbenpudding mit Gurken-Wasabi-Relish eigens eine herzhafte Variante des Klassikers kreiert.

Exklusives Rezept für die Leserinnen und Leser von prisma

Kartoffel-Krabbenpudding mit Gurken-Wasabi-Relish

Zutaten Pudding:

150 g festkochende Kartoffeln

65 g weiche Butter

65 g Crème Frâiche

3 Dillstiele, geschnitten

120 g Nordseekrabben

2 Eier

Semmelbrösel

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Die Kartoffeln am Vortag kochen, pellen und reiben. Eigelbe aufschlagen, nach und nach weiche Butter hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend mit den geriebenen Kartoffeln vermischen. Crème Frâiche, Dill und Krabben dazugeben. Das Eiklar mit einer Prise Salz steifschlagen und ebenfalls unterheben. Förmchen ausbuttern, mit Semmelbröseln ausstreuen und mit Alufolie verschließen. Im Wasserbad ca. 25 Minuten bei 120°C garen.

Zutaten Gurken-Wasabi-Relish:

1 Salatgurke

2 Schalotten, fein gewürfelt

Pommery

Senf

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Olivenöl

weißer Balsamico-Essig

Dill

Honig

Wasabi

Geröstete Erdnüsse, grob zustoßen

Zubereitung:

Die Gurke schälen, in 10 cm lange Stücke schneiden, entkernen und mit dem Sparschäler Scheiben abschälen. Salzen und nach 10 Minuten das Gurkenwasser abgießen. Aus den restlichen Zutaten eine Marinade herstellen. Dann die Gurken hinzugeben. Relish auf dem Pudding verteilen.

Pudding-Schichtdessert mit gebrannten Mandeln

Zutaten (für 4 Portionen):

½ Päckchen Schokoladenpudding, fein herb

½ Päckchen Bourbon-Vanillepudding

6 Stück Löffelbiskuits, in kleinen Stücken

600 ml Milch

80 g Mandeln, gehobelt

3 EL Zucker

Zubereitung:

Beide Puddingsorten separat zubereiten: Je 20 ml Milch, 1 EL Zucker und das Puddingpulver in einer Tasse verrühren. In zwei Töpfen je 280 ml Milch zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver (nach Sorten getrennt) einrühren. Unter Rühren aufkochen und sofort vom Herd nehmen. In eine Schale umfüllen und mit Folie abgedeckt auskühlen lassen. In höhere Gläser abwechselnd Löffelbiskuitstücke sowie Vanille- und Schokoladenpudding schichten. Für eine Stunde kalt stellen. Mandeln in einer heißen Pfanne zusammen mit 1 EL Zucker goldbraun karamellisieren. Mit einem Holzlöffel umrühren, damit sie nicht anbrennen. Zum Auskühlen auf einen Teller geben. Kurz vor dem Verzehr die gebrannten Mandeln über das Schichtdessert streuen. Tipp: Wer wenig Zeit zum Kochen hat, kann auch auf verzehrfertigen Pudding mit Bourbon-Vanille und Zartbitterschokolade aus dem Kühlregal für dieses Schichtdessert zurückgreifen

Glacierter Brot- und Butterpudding mit Apfel-Chutney

Zutaten für Pudding:

8 Scheiben Weißbrot

4 cl. trockener Weißwein

50 g Butter

40 g Rosinen

3 Stk. Vollei

100 ml Sahne

100 ml Milch

1 Stk. Vanilleschote

50 g brauner Rohrzucker

Zimt

Puderzucker

Zubereitung:

Vier Souffléeförmchen buttern

Rosinen in Weißwein einlegen

Weißbrot entrinden und würfeln und in der Butter goldbraun anbraten

Rosinen unterheben

die restlichen Zutaten verrühren

Brotwürfel und jeweils drei Apfelspalten in die Förmchen füllen

mit der Sahne/Milchmischung auffüllen

mit Alufolie gut verschließen

im Wasserbad bei 120°C ca. 25 Minuten garen

mit Puderzucker bestreuen und mit einem Bunsenbrenner karamellisieren

Zutaten für Apfel-Chutney

3 Äpfel

20 g Zucker

20 ml Weißwein

60 ml Apfelsaft

1 Vanilleschote

20 g Butter

Rosmarin

Zubereitung:

Äpfel schälen, entkernen und achteln

Zucker karamellisieren lassen

die Äpfel hinzufügen

mit Weißwein und Apfelsaft weichkochen

Vanille und Rosmarin hinzufügen

mit der Butter binden

Lauwarmer Entenpudding mit geräucherter Entenbrust und Ingwer-Zwetschgen-Chutney

Zutaten für den Pudding:

100 g Schwarzbrot, entrindet und in Würfel geschnitten

100 g Schwarzbrot, gerieben

50 ml. Rotwein, kräftig

150 g Butter

4 Eier

Orangenabrieb

Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

100 g Entenfleisch, geschmort

Zubereitung:

Rotwein über die Schwarzbrotwürfel geben

die Eier trennen

2 Eiklar zu Schnee schlagen

die Butter schaumig rühren

nach und nach die Eigelbe und das geriebene Schwarzbrot untermengen

mit Orangenabrieb, Salz und Pfeffer würzen

gezupftes Entenfleisch und Schwarzbrotwürfel unterheben, abschmecken

in eine gebutterte Gugelhupfform, 16cm, geben

Form gut verschließen

den Pudding im Wasserbad ca. eine Stunde bei 120°C garen

Zutaten für Ingwer-Zwetschgen-Chutney

10 Zwetschgen, geviertelt

100 g Zucker

150 ml Rotwein

1 Vanilleschote, ausgekratzt

Ingwer

Kartoffelstärke

Zubereitung:

Zucker karamellisieren lassen

mit Rotwein ablöschen

Vanille zugeben

Zwetschgen weichkochen

etwas abbinden

Ingwer schälen und nach Geschmack hinein reiben

Deko: geräucherte Entenbrust, bittere Salate