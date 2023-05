Ananas-Kartoffelsalat

Die Verbindung aus süßer Ananas und herzhafter Kartoffel sorgt für eine erfrischende und einzigartige Geschmackskombination. Und das i-Tüpfelchen? Dieses Gericht ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Die Kartoffel liefert wichtige Nährstoffe. In Kombination mit der vitaminreichen Ananas wird der Salat so zu einem echten Superfood-Gericht.

Zutaten für 4 Portionen

4 Kartoffeln

2 kleine Römersalate

½ Ananas

1 Dose Mandarinen

70 g Kokosraspeln

70 g Macadamia-Nüsse

3 Frühlingszwiebeln

1 rote Paprika

80 ml Ananassaft

2 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

1 EL Honig

1 EL Zucker

Etwas Salz

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, kochen und in kleine Würfel schneiden. Den Römersalat waschen und in kleine Stücke schneiden. Die Ananas schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Paprika in feine Streifen schneiden, die Frühlingszwiebeln in schmale Ringe schneiden.