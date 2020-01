| Rezept

Schnell gemacht, lecker und gesund: Hier finden Sie unser Rezept für Blattsalat mit Weißkäse und Senfdressing.

Zutaten (für 4 Portionen):

350 g Blattsalat (z.B. Lollo Bionda, Lollo Rosso, Radicchio)

1 Bund Radieschen

200 g Cocktailtomaten

2 Stangen Frühlingslauch

1 Zucchini

1 Glas rote Bete

200 g Weißkäse

Senf-Dressing:

1 kleine Zwiebel, geschält

1 Knoblauchzehe, geschält

4 EL Apfelessig

8 EL Olivenöl

3 EL Honig

4 TL Senf Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian

Zubereitung:

Salat putzen, waschen, abtropfen lassen und in kleine Stücke zupfen. Radieschen, Tomaten, Zucchini und Frühlingslauch waschen, in Scheiben schneiden. Rote Bete und Käse in Würfel schneiden. Dressing-Zutaten in ein hohes Gefäß geben. Mit einem Stabmixer pürieren und mit dem Salat vermischen. Guten Appetit!

TIPP: Weißkäse

Weißkäse ist ein Käse (meist aus Kuhmilch), der in Salzlake gereift ist. Er ist dem Feta ähnlich. Dieser besteht aber aus Ziegen- oder Schafsmilch und wurde in Griechenland hergestellt.