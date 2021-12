Champignon-Bowl mit Rotkohl, Rote-Bete-Hummus und Schalotten-Preiselbeer-Confit.

Zutaten für 2 große Bowls

150 g Quinoa

1 Schalotte

200 g Champignons

3–4 EL Olivenöl

Meersalz und Pfeffer

3 Stengel Petersilie

1 Orange

150 g Rotkohl-Salat (Rezept hier)

4 EL Rote-Beete-Hummus (Rezept hier)

2 EL Schalotten-Preiselbeer-Confit

2 TL Hanfsamen

2 TL Sesam

Zutaten für 1 Glas Confit

2 EL Olivenöl

250 g Schalotten

1 Lorbeerblatt

50 ml trockener Rotwein

1–2 EL Aceto Balsamico

5 EL Preiselbeerkonfitüre

Meersalz und Pfeffer

Zubereitung: Champignon-Bowl

Quinoa nach Packungsanleitung zubereiten und warmhalten. Schalotte schälen und in Ringe schneiden. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und Schalotte darin goldbraun anbraten. Champignons hinzufügen und 3–4 Min. mitbraten.