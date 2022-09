Cremige Kartoffel-Pastinaken-Suppe mit Apfelschaum

Für die Suppe: Kartoffeln und Pastinaken waschen, abtrocknen und mit den Zwiebeln schälen und grob in Würfel schneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln darin glasig anschwitzen, Kartoffeln und Pastinaken hinzugeben. Mit Brühe aufgießen und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Sahne und Butter hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Für die Einlage: Blutwurst in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Schweineschmalz in einer Pfanne zerlassen und Blutwurst darin gleichmäßig anbraten.