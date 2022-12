Gefüllte Putenunterkeule mit Apfel-Rotkohl

Zwiebel und Apfel schälen und in feine Würfel schneiden. Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebeln darin andünsten. Rotkohl und Apfel dazugeben, mit geschlossen Deckel etwa 10 Minuten bei geringer Hitze weich schmoren. Die Marmelade dazugeben, den Rotkohl mit der in kaltem Wasser angerührten Speisestärke binden. Mit Salz und Pfeffer würzen und auskühlen lassen.

In der Zwischenzeit 12 Knödel aus dem Kloßteig formen, nach Packungs-anweisung garen und warm stellen. Butterschmalz in einer Pfanne schmelzen und Semmelbrösel darin rösten, ebenfalls warm stellen. Den Bratenfond in einem Topf zur Hälfte einkochen, vom Herd nehmen und die kalte Butter unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den restlichen Rotkohl erwärmen. Den Braten aus der Folie nehmen und in Scheiben schneiden. Die Klöße mit den Semmelbröseln garnieren und zusammen mit Rotkohl und Sauce zum Braten servieren.