Grillrezept: Veganer Süßkartoffel-Salat

Zutaten (für 4 Portionen):

1 längliche Süßkartoffel

1 rote Paprika

2 Äpfel

2 Salatherzen

Salz

Pfeffer

Zimt

Paprika edelsüß

2 EL Zucker

Olivenöl (zum Braten)

Für das Tahin-Dressing:

2 EL Olivenöl

2 EL Leinöl

1 EL Tahini

2 EL Limettensaft

½ TL Chiliflocken

1 TL Honig

1 TL Dijon Senf

100 ml Wasser

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Die Süßkartoffel schälen, halbieren und in Halbmonde schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zimt und Paprikapulver vermischen. 15 Min. bei 200 °C im Ofen garen, dann herausnehmen und abkühlen lassen. Die Zutaten für das Dressing in einer Schüssel miteinander verrühren. Paprika abwaschen, putzen und in feine Würfel schneiden. Salat putzen, waschen, trockenschleudern und in feine Streifen schneiden. Äpfel abwaschen und in dünne Spalten schneiden. Zucker in eine heiße Pfanne geben, und die Apfelspalten darin karamellisieren. Herausnehmen und abkühlen lassen. Alle Salatzutaten in eine Schüssel geben, miteinander vermischen und mit dem Tahin-Dressing servieren.