| Rezept

Dieser Power-Smoothie ist nicht nur richtig lecker, sondern gibt – wie der Name schon sagt – auch richtig Power für den Tag.

Zutaten (für 4 Portionen):

300 g Himbeeren (gefroren oder frisch)

200 g Ananas

1 Banane

30 g Vollkorn-Haferflocken

360 ml Reismilch

30 g Chiasamen

Zubereitung:

Aufgetaute oder frische Himbeeren, Ananasstücke, Banane, Reismilch und Chiasamen in ein hohes Rührgefäß geben und mit einem Stabmixer fein pürieren. Die Haferflocken zum Schluss unterrühren und den Power-Smoothie sofort genießen.

Nimm 5 am Tag – Obst & Gemüse

Ein "guter" Smoothie sollte auf die Gesamtmenge mindestens 50 Prozent frisches Obst enthalten, ohne Kristallzucker auskommen, keine Farb- oder Zusatzstoffe enthalten, frei von isolierten Nährstoffen und nicht durch den Entzug von Wasser konzentriert worden sein. Dann kann eine Portion des Power-Drinks mit 200–250 ml laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) sogar ab und zu zwei Portionen Obst am Tag ersetzen.

"5 am Tag" ist eine Ernährungskampagne, in der es darum geht, dass täglich mehr Obst und Gemüse von den Menschen verzehrt werden sollte. Ähnliche Kampagnen gibt es auch in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern. Auf der Webseite der Kampagne finden sich zahlreiche Informationen sowie ein kostenloser Snack 5-Newsletter, der über die neuesten Themen und Aktionen der Kampagne "Snack 5 am Tag" informiert. Mehr Infos: www.5amtag.de