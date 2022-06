Neben Getränken können auch Speisen mit hohem Wassergehalt den Flüssigkeitshaushalt im Körper aufrechterhalten. Kartoffelsalat mit Wassermelone, Feta und Minze passt deshalb perfekt in den Sommer.

Die Kartoffeln waschen und mit Schale in einem Topf mit Salzwasser ca. 15 bis 20 Minuten kochen, bis sie gar sind. Den Topf vom Herd nehmen, das Wasser abgießen und die Kartoffeln zur Seite stellen. Die Kartoffeln abkühlen lassen, gegebenenfalls pellen, vierteln und in eine große Schüssel geben.

Die Wassermelone würfeln und in der Salatschüssel neben den Kartoffelstücken anrichten. Die Minze waschen, trocken tupfen, die Blätter abziehen und diese grob hacken. Die Pistazien ebenfalls grob hacken. Etwa die Hälfte der gehackten Minzblätter und Pistazien zu den Kartoffeln und der Wassermelone in die Schüssel geben. Die restliche Hälfte zum Garnieren des Salats zurückbehalten. Den Fetakäse abtropfen und in sehr groben Stücken über die restlichen Zutaten krümeln.