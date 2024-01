Labneh mit Kartoffeln

Zutaten

Für den Labneh (libanesischer Joghurt)

500 g Griechischer Joghurt (10 % Fett)

0,25 TL Salz

2 EL Olivenöl

0,5 TL Zatar (Orientalische Gewürzmischung)

Für die Kartoffeln

800 g Speisekartoffeln, festkochend

2 Knoblauchzehen

2 EL Rapsöl

1 EL Dukkah (Orientalische Gewürzmischung)

Für die Garnitur

0,5 Bund Minze

0,5 Bund Petersilie

0,5 Bund Frühlingszwiebeln

Zubereitung

Für den Labneh (libanesischer Joghurt): Am Vortag Joghurt mit Salz verrühren und in ein Mull- oder Leinentuch geben. Mulltuch in ein Sieb geben, das über einer Schüssel hängt. Zugedeckt im Kühlschrank ca. 10 Stunden oder über Nacht abtropfen lassen.