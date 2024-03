Lammkeule mit pikanter Paprika und zweierlei von der Kartoffel

Süßkartoffeln und Kartoffeln gut waschen. Die Süßkartoffeln in dicke Scheiben schneiden, die Kartoffeln halbieren und in eine große Auflaufform geben. Die Lammkeulen hinzugeben und alles mit der Hälfte der Marinade bestreichen. Die Lammkeulen im Ofen in Abhängigkeit von der Größe für 80 bis 90 Minuten schmoren. Währenddessen die Keulen mehrfach wenden und immer wieder mit der Marinade einstreichen. Die Lammkeulen mit den Kartoffeln noch heiß mit einem Salat servieren.