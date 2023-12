Mini-Gemüse-Quiche mit Kartoffeln

Zutaten (für zehn Stück)

150 g Dinkelvollkornmehl

1 TL Weinsteinbackpulver

80 g Magerquark

2 EL Hafermilch

3 EL Öl

1 Prise Salz und Zucker

200 g Kartoffeln, fein gerieben

50 g Suppengemüse (TK)

2 Stangen Frühlingslauch, in feinen Scheiben

40 g Emmentaler, gerieben

2 Eier

100 ml Schlagsahne

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Mehl und Backpulver vermischen. Zusammen mit Quark, Hafermilch, Öl, Salz und Zucker rasch zu einem Teig verkneten. Für die Füllung geriebene Kartoffeln, Suppengemüse, Frühlingslauch und Emmentaler in einer Schüssel vermischen. Eier und Schlagsahne in einer weiteren Schüssel verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Muffin-Förmchen mit dem Teig auskleiden. Die Füllung in die Förmchen geben und je zwei Esslössel Eimasse darauf verteilen. Bei 175 Grad im vorgeheizten Backofen circa 40 Minuten backen.