Paprika-Hähnchen-Bowl mit Polenta

Zutaten (für 4 Personen)

2 rote Paprika

2 rote Zwiebeln

400 g Hähnchenbrustfilet

6 Stangen Frühlingslauch

2 EL weißer Balsamicoessig

800 g geschälte Tomaten

400 g Crème fraîche

2 TL gekörnte Gemüsebrühe

2 TL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Paprikapulver, rosenscharf

Salz, Pfeffer, Zucker

4 EL Sonnenblumenöl

200 g 2-Minuten-Polenta

Zubereitung

Zwiebeln, Lauchzwiebeln und Paprika putzen. Paprika und Lauchzwiebeln abwaschen, Zwiebel schälen. Gemüse und das Hähnchenfleisch in Streifen schneiden. 2 EL Öl in einen Topf geben. Zuerst das Fleisch darin anbraten. Herausnehmen und das Gemüse mit dem restlichen Öl anbraten. Mit Balsamico ablöschen. Geschälte Tomaten, Crème fraîche und Gewürze dazugeben. 15 Minuten köcheln lassen, bis die Paprikastreifen weich sind. Währenddessen die Polenta nach Packungsanweisung zubereiten. Das Hähnchenfleisch zurück in die Soße geben. Aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker abschmecken.