Paprika-Mais Tacos vom Grill

Zutaten für 2 Personen

Für das Grillgut:

2 frische Maiskolben

2 rote Paprika

1 Hähnchenbrustfilet

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

1 TL Cumin

½ TL Kurkuma

Für die Salsa:

200 g schwarze Bohnen Außerdem: 8 kleine Tacos

1 Frühlingszwiebel

1 Tomate

1 Nektarine

5 Stängel Koriander

Meersalz

1 Prise Cayennepfeffer

1 Limette

Zubereitung:

Grill vorheizen. Bohnen in ein Sieb gießen und abtropfen lassen. Frühlingszwiebel waschen, Strunk entfernen und in feine Ringe schneiden. Tomate und Nektarine ebenfalls waschen, von Strunk und Kernen befreien und würfeln. Koriander waschen, trocken schütteln und Blättchen von den Stielen zupfen. Alles zusammen in einer Schüssel zu einer Salsa vermengen und mit Salz, 1 Prise Cayennepfeffer und 2 TL Limettensaft abschmecken.